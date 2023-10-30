СМИ: израильские танки перекрыли ключевую трассу Газы
Танки Армии обороны Израиля достигли окраин города Газа и перекрыли ключевую дорогу, ведущую с севера на юг осажденного сектора Газа – улицу Салах ад-Дин. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в Палестине.
Палестинские источники сообщили, что израильские танки перекрыли улицу на расстоянии около 3 км (1,8 мили) от забора Газы и обстреливают все машины, которые пытаются проехать по ней.
Позже глава правительственного представительства «Хамаса» в Газе Салама Мааруф заявил, что израильские танки отступили с окраин города Газа.
С 27 октября израильские силы активизировали наземное наступление в рамках военного ответа на атаки «Хамаса» 7 октября. С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации израильских официальных лиц, погибли 1400 человек, в основном мирных жителей, еще 239 человек взяты в плен. Министерство здравоохранения Газы сообщает о гибели более 8000 человек, больше половины из которых дети.