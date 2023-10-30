СМИ: израильские танки перекрыли ключевую трассу Газы

С 27 октября израильские силы активизировали наземное наступление в рамках военного ответа на атаки «Хамаса» 7 октября. С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации израильских официальных лиц, погибли 1400 человек, в основном мирных жителей, еще 239 человек взяты в плен. Министерство здравоохранения Газы сообщает о гибели более 8000 человек, больше половины из которых дети.