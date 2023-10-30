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СМИ: израильские танки перекрыли ключевую трассу Газы

Ведомости

Танки Армии обороны Израиля достигли окраин города Газа и перекрыли ключевую дорогу, ведущую с севера на юг осажденного сектора Газа – улицу Салах ад-Дин. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в Палестине.

Палестинские источники сообщили, что израильские танки перекрыли улицу на расстоянии около 3 км (1,8 мили) от забора Газы и обстреливают все машины, которые пытаются проехать по ней.

Позже глава правительственного представительства «Хамаса» в Газе Салама Мааруф заявил, что израильские танки отступили с окраин города Газа.

С 27 октября израильские силы активизировали наземное наступление в рамках военного ответа на атаки «Хамаса» 7 октября. С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации израильских официальных лиц, погибли 1400 человек, в основном мирных жителей, еще 239 человек взяты в плен. Министерство здравоохранения Газы сообщает о гибели более 8000 человек, больше половины из которых дети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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