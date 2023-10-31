Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Зарубежные компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии на фоне ситуации в стране, возникшей после президентских выборов 2020 г. В январе 2021 г. Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира. В итоге все матчи чемпионата прошли в Латвии, которая должна была проводить соревнования наряду с Белоруссией.