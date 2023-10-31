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Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Ведомости

Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2024 г. запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (бренды Nivea, Labello, Hansaplast). Постановление совета министров об этом опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики.

Министерству иностранных дел, министерству антимонопольного регулирования и торговли, а также государственному таможенному комитету поручено принять меры для реализации этого решения. Документ вступает в силу с 5 ноября 2023 г.

Новое постановление продлевает меры, утвержденные 23 апреля 2021 г. Тогда Белоруссия запретила ввоз и реализацию товаров Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, которые до этого ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских компаний и граждан. Мера вводилась на полгода, а затем неоднократно продлевалась на тот же срок.

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Зарубежные компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии на фоне ситуации в стране, возникшей после президентских выборов 2020 г. В январе 2021 г. Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира. В итоге все матчи чемпионата прошли в Латвии, которая должна была проводить соревнования наряду с Белоруссией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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