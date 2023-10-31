Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf
Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2024 г. запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (бренды Nivea, Labello, Hansaplast). Постановление совета министров об этом опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики.
Министерству иностранных дел, министерству антимонопольного регулирования и торговли, а также государственному таможенному комитету поручено принять меры для реализации этого решения. Документ вступает в силу с 5 ноября 2023 г.
Новое постановление продлевает меры, утвержденные 23 апреля 2021 г. Тогда Белоруссия запретила ввоз и реализацию товаров Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, которые до этого ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских компаний и граждан. Мера вводилась на полгода, а затем неоднократно продлевалась на тот же срок.
Зарубежные компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии на фоне ситуации в стране, возникшей после президентских выборов 2020 г. В январе 2021 г. Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира. В итоге все матчи чемпионата прошли в Латвии, которая должна была проводить соревнования наряду с Белоруссией.