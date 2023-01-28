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Бизнес

Правительство Белоруссии заблокировало иностранные доли в 1849 компаниях

Ведомости

Совет министров Белоруссии расширил до 1849 список компаний, в которых доли иностранных участников заблокированы в рамках контрсанкций, следует из опубликованного на национальном правовом портале постановления правительства.

Документ был подписан 23 января первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым. В перечень входят 226 организаций с немецким участием, 257 – с польским, 118 – с эстонским, 326 с кипрским и др.

В июле 2022 г. «Интерфакс» сообщал, что белорусское правительство опубликовало список из 190 местных компаний с иностранным участием, которые будут подвергнуты контрсанкциям. В него также попали компании, которые принадлежат гражданам Белоруссии через зарубежные компании. «Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», – говорилось в постановлении совета министров.

Иностранным инвесторам запрещено продавать бизнес или выводить активы.

После начала российской спецоперации на Украине Запад стал обвинять Минск в участии в конфликте, в результате санкции затронули и Белоруссию. Против ряда физических и юридических лиц страны ввели ограничительные меры. В частности, под санкции попали банки Белинвестбанк и «Дабрабыт». В июле 2022 г. Великобритания объявила, что введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши.

22 января польское RMF FM со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщило, что ЕК изучает возможность введения новых санкций против Белоруссии, в том числе эмбарго на поставки техники двойного назначения и вооружений, а также ограничений против банков. 27 января Bloomberg со ссылкой на документы сообщил, что Евросоюз предложил провести новый раунд санкций в отношении Белоруссии, аналогичный антироссийским санкциям. Среди них запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных