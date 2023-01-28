Правительство Белоруссии заблокировало иностранные доли в 1849 компаниях
Совет министров Белоруссии расширил до 1849 список компаний, в которых доли иностранных участников заблокированы в рамках контрсанкций, следует из опубликованного на национальном правовом портале постановления правительства.
Документ был подписан 23 января первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым. В перечень входят 226 организаций с немецким участием, 257 – с польским, 118 – с эстонским, 326 с кипрским и др.
В июле 2022 г. «Интерфакс» сообщал, что белорусское правительство опубликовало список из 190 местных компаний с иностранным участием, которые будут подвергнуты контрсанкциям. В него также попали компании, которые принадлежат гражданам Белоруссии через зарубежные компании. «Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», – говорилось в постановлении совета министров.
Иностранным инвесторам запрещено продавать бизнес или выводить активы.
После начала российской спецоперации на Украине Запад стал обвинять Минск в участии в конфликте, в результате санкции затронули и Белоруссию. Против ряда физических и юридических лиц страны ввели ограничительные меры. В частности, под санкции попали банки Белинвестбанк и «Дабрабыт». В июле 2022 г. Великобритания объявила, что введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши.
22 января польское RMF FM со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщило, что ЕК изучает возможность введения новых санкций против Белоруссии, в том числе эмбарго на поставки техники двойного назначения и вооружений, а также ограничений против банков. 27 января Bloomberg со ссылкой на документы сообщил, что Евросоюз предложил провести новый раунд санкций в отношении Белоруссии, аналогичный антироссийским санкциям. Среди них запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг и др.