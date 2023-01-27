ЕС предложил аналогичный антироссийским санкциям пакет против Белоруссии
Европейский союз предложил провести новый раунд санкций в отношении Белоруссии за поддержку России на фоне спецоперации на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы.
Предлагаемые меры включают:
Запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
Санкции в отношении нефти, угля, металлопродукции и золота;
Торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;
Меры, которые ударят по национальному авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов.
Исключения, как и в случае с Россией, будут касаться лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, и льготы на соответствующие финансовые операции с участием лиц, подпадающих под санкции. Законодательство также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, введенные в отношении белорусских физических и юридических лиц.
Для утверждения предлагаемых мер требуется поддержка всех государств-членов. ЕС также работает над десятым пакетом санкций, направленных против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять оба до того, как эмбарго вступит в силу на следующей неделе, пишет агентство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта 2022 г. на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press в мае того же года.
В октябре Лукашенко заявил, что Минск все же принимает участие в СВО на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.