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Политика

ЕС предложил аналогичный антироссийским санкциям пакет против Белоруссии

Ведомости

Европейский союз предложил провести новый раунд санкций в отношении Белоруссии за поддержку России на фоне спецоперации на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Предлагаемые меры включают:

  • Запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;

  • Санкции в отношении нефти, угля, металлопродукции и золота;

  • Торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

  • Меры, которые ударят по национальному авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов.

Исключения, как и в случае с Россией, будут касаться лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, и льготы на соответствующие финансовые операции с участием лиц, подпадающих под санкции. Законодательство также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, введенные в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Для утверждения предлагаемых мер требуется поддержка всех государств-членов. ЕС также работает над десятым пакетом санкций, направленных против России, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты и намерен принять оба до того, как эмбарго вступит в силу на следующей неделе, пишет агентство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта 2022 г. на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press в мае того же года.

В октябре Лукашенко заявил, что Минск все же принимает участие в СВО на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Глава государства подчеркнул, что целью этого участия является недопущение распространения конфликта на территорию Белоруссии, а также предотвращение нанесения удара по стране со стороны Польши, Литвы и Латвии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных