ЕС предложил аналогичный антироссийским санкциям пакет против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта 2022 г. на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях. Впоследствии он снова заявил об этом уже в интервью Associated Press в мае того же года.