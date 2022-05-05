Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине
Белоруссия не собирается принимать участие в российской военной операции на Украине, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью Associated Press.
«Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»). По его словам, все, что Белоруссия могла и может предложить России, у нее есть.
Ранее сегодня в интервью AP глава государства отметил, что, по его мнению, спецоперация на территории Украины затянулась. Лукашенко считает, что Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко добавил, что благодаря ему начались переговоры двух сторон. «Но почему Украина, на территории которой фактически продолжается война, военные действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — отметил он.
Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях.
17 марта он сообщил, что белорусские военные сбили две ракеты «Точка-У», пущенные в сторону Белоруссии с территории Украины. Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить, если Киев будет продолжать эскалацию, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и Белоруссия не будет втянута в конфликт.
Украина ранее обвинила Белоруссию в вооруженной агрессии — по оценке Киева, с начала российской военной операции 24 февраля республика предоставляла свою территорию для наступления российских войск. Лукашенко утверждает, что роль Минска в операции — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Также он заявлял, что с территории Украины в Белоруссию привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике.