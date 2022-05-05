Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине

Ранее сегодня в интервью AP глава государства отметил, что, по его мнению, спецоперация на территории Украины затянулась. Лукашенко считает, что Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко добавил, что благодаря ему начались переговоры двух сторон. «Но почему Украина, на территории которой фактически продолжается война, военные действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — отметил он.