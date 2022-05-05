Лукашенко заявил о затягивании спецоперации России на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AP заявил, что, по его мнению, спецоперация России на Украине затянулась. Операция началась 24 февраля.
«Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли все по плану, как говорят русские, или как я это чувствую. Я хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — заявил Лукашенко.
По его словам, Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко добавил, что благодаря ему начались переговоры двух сторон. «Но почему Украина, на территории которой фактически продолжается война, военные действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что начать переговоры с Киевом удалось во многом благодаря Александру Лукашенко. Путин также отметил, что Белоруссия подходит для дальнейших переговоров сторон.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. С тех пор делегации стран три раза встречались в Белоруссии, после чего для экономии времени продолжили переговоры в видеоформате.
В конце апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, «несмотря на противодействие оппонентов». До этого аналогичное заявления сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков..