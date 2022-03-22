Песков: спецоперация на Украине проходит по плану
Российская специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с поставленными планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
«Она [спецоперация] идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами», — сказал представитель Кремля в интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, «никто с самого начала не думал, что [спецоперация на Украине] займет пару дней».
«Это серьезная операция с серьезными целями», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
При этом он рассказал о сотрудничестве части украинских граждан с российскими военными. «Есть украинцы, которые сотрудничают, которые работают с нашими военными, есть украинцы, которые хотят избежать жертв и находятся в контакте с нашими военными», — сказал он.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.