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RMF FM: в Европе обсуждают запрет на поставки Минску техники двойного назначения

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность введения новых санкций против Белоруссии, в том числе эмбарго на поставки Минску техники двойного назначения и вооружений, а также ограничений против банков, передает польское RMF FM со ссылкой на источники в ЕК.

По данным радио, в ЕК в воскресенье начались консультации с послами Евросоюза по вопросу введения десятого пакета санкций против России. В рамках встречи также обсуждаются возможные меры против Белоруссии.

«Еврокомиссия рассматривает варианты санкций против Беларуси, начиная от отдельных секторальных санкций, через заполнение пробелов в существующих ограничениях (например, банков) и заканчивая полным приравниванием санкций против Беларуси к санкциям против России», – говорится в статье.

В частности, речь может идти о тотальном эмбарго на поставки Минску вооружения и техники двойного назначения. В Европе опасаются, что республика может завозить из ЕС элементы медицинского оборудования, которые потом поступают на заводы, для производства, например, дронов. Кроме того, сейчас Белоруссия может импортировать «какое-то оружие» из западных стран, а затем передавать его России, указывает радио. 

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Помимо этого обсуждается запрет на экспорт из ЕС в Белоруссию электроники, бытовой техники или предметов роскоши, которые в целях обхода санкций все еще могут покупать россияне. По данным собеседников RMF FM в ЕК, ограничения ожидаются и в отношении белорусских банков, поскольку граждане РФ «регулярно ездят в Минск, чтобы снять деньги в местных банкоматах».

«Рассматриваются также ограничения для мебельного сектора. Что касается запрета на ввоз из Беларуси, то речь идет о алкоголе и сигаретах», – говорится в материале.

По данным RMF FM, против идеи полной синхронизации белорусских и российских санкций выступают Германия и еще ряд стран. Свою позицию они поясняют тем, что республика физически не присоединилась к участию в боевых действиях на Украине, и необходимо «сохранять различие между агрессором и сторонником».

После начала российской спецоперации на Украине Запад стал обвинять Минск в участии в конфликте, в результате санкции затронули и Белоруссию. Против ряда физических и юридических лиц страны ввели ограничительные меры. В частности, под санкции попали банки Белинвестбанк и «Дабрабыт». В июле 2022 г. Великобритания объявила, что введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши.

Предпринятые Западом попытки удушить Россию и Белоруссию закончились провалом, заявил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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