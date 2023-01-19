Лукашенко заявил о провале попыток «удушить» Россию и Белоруссию

«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше – сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», – приводит его слова «БелТА».