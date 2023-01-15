Газета
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией о рефинансировании долга

Ведомости

Белоруссия намерена договориться с Россией о рефинансировании части своего долга, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр финансов республики Юрий Селиверстов.

Он отметил, что традиционно на Россию приходится 70% заимствований Белоруссии, и обсуждение дальнейшего плана необходимо в силу того, что доступ на европейский рынок кредитования для республики закрыт из-за санкций.

«У нас есть обязательства погашения долгов перед ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития), есть межгоскредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах, есть решение, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Решения прорабатываются: речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Не 100%, но в какой-то части, чтобы нам было легче погашать и обслуживать», – сказал Селиверстов (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, лидеры двух стран уже обсудили этот вопрос и решение было принято, теперь необходимо «оформить договоренности».

16 ноября 2022 г. пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила, что стороны подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд руб. на реализацию импортозамещающих проектов.

В конце июля 2022 г. первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обе страны определили перечень совместных проектов по импортозамещению с объемом финансирования в $1,3 млрд.

Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В конце 2021 г. вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщал, что в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных