Белоруссия хочет договориться с Россией о рефинансировании долга
Белоруссия намерена договориться с Россией о рефинансировании части своего долга, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр финансов республики Юрий Селиверстов.
Он отметил, что традиционно на Россию приходится 70% заимствований Белоруссии, и обсуждение дальнейшего плана необходимо в силу того, что доступ на европейский рынок кредитования для республики закрыт из-за санкций.
«У нас есть обязательства погашения долгов перед ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития), есть межгоскредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах, есть решение, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Решения прорабатываются: речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Не 100%, но в какой-то части, чтобы нам было легче погашать и обслуживать», – сказал Селиверстов (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, лидеры двух стран уже обсудили этот вопрос и решение было принято, теперь необходимо «оформить договоренности».
16 ноября 2022 г. пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила, что стороны подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд руб. на реализацию импортозамещающих проектов.
В конце июля 2022 г. первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обе страны определили перечень совместных проектов по импортозамещению с объемом финансирования в $1,3 млрд.
Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В конце 2021 г. вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщал, что в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.