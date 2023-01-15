Белоруссия хочет договориться с Россией о рефинансировании долга

«У нас есть обязательства погашения долгов перед ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития), есть межгоскредиты, которые мы брали у России при разных обстоятельствах, есть решение, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Решения прорабатываются: речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были. Не 100%, но в какой-то части, чтобы нам было легче погашать и обслуживать», – сказал Селиверстов (цитата по «РИА Новости»).