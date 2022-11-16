Россия выделит Белоруссии кредит на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты
Россия и Белоруссия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд руб. на реализацию импортозамещающих проектов, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии в Telegram-канале.
«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты», — говорится в сообщении. Документ был подписан сегодня, 16 ноября, руководителями министерств финансов обеих стран. Уточняется, что проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. В пресс-службе сообщили, что обе стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.
В конце июля первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обе страны определили перечень совместных проектов по импортозамещению с объемом финансирования в $1,3 млрд.
Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, средства будут направлены на реализацию проектов в сфере машиностроения, рассказал министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.
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