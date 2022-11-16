Россия выделит Белоруссии кредит на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты

«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты», — говорится в сообщении. Документ был подписан сегодня, 16 ноября, руководителями министерств финансов обеих стран. Уточняется, что проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. В пресс-службе сообщили, что обе стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.