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Россия выделит Белоруссии кредит на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты

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Россия и Белоруссия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд руб. на реализацию импортозамещающих проектов, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии в Telegram-канале.

«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты», — говорится в сообщении. Документ был подписан сегодня, 16 ноября, руководителями министерств финансов обеих стран. Уточняется, что проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. В пресс-службе сообщили, что обе стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.

В конце июля первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что обе страны определили перечень совместных проектов по импортозамещению с объемом финансирования в $1,3 млрд.

Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, средства будут направлены на реализацию проектов в сфере машиностроения, рассказал министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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