Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение

О том, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортзамещение, президент республики Александр Лукашенко сообщил в июле. В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, писал ТАСС. Белоруссия, по его словам, сохранила важные для РФ компетенции, в числе которых микроэлектроника.