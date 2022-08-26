Лукашенко заявил о готовности России предоставить Белоруссии 1 млн тонн зерна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России предоставить 1 млн тонн зерна, несмотря на изначальную просьбу в 500 000 тонн.
«На всякий случай 500 000 тонн зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», — приводит слова Лукашенко «БелТА». По словам белорусского лидера, такой разговор состоялся в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко отметил, что данный резерв он попросил сделать «на всякий случай», так как в Белоруссии в нынешнем году и так ожидается хороший урожай. Однако дополнительный урожай может пригодиться в качестве кормов для животных и развития животноводства и птицеводства. Белоруссия, пояснил он, в случае чего сможет ответить увеличением поставок мясной и молочной продукции на рынок России.
Кроме того, белорусский президент отметил, что в этом году страна полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Белоруссия, по его словам, также получит более $7 млрд за счет экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эти деньги страна планирует направить на покупку газа, нефти и др.
В конце июня Путин на переговорах с белорусским коллегой попросил также обсудить вопрос поставки удобрений. Российский президент отметил, что две страны являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. Помимо этого, в ходе встречи главы двух государств обсудили ситуацию с продовольствием.
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