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Лукашенко заявил о готовности России предоставить Белоруссии 1 млн тонн зерна

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности России предоставить 1 млн тонн зерна, несмотря на изначальную просьбу в 500 000 тонн.

«На всякий случай 500 000 тонн зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», — приводит слова Лукашенко «БелТА». По словам белорусского лидера, такой разговор состоялся в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что данный резерв он попросил сделать «на всякий случай», так как в Белоруссии в нынешнем году и так ожидается хороший урожай. Однако дополнительный урожай может пригодиться в качестве кормов для животных и развития животноводства и птицеводства. Белоруссия, пояснил он, в случае чего сможет ответить увеличением поставок мясной и молочной продукции на рынок России.

Кроме того, белорусский президент отметил, что в этом году страна полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Белоруссия, по его словам, также получит более $7 млрд за счет экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эти деньги страна планирует направить на покупку газа, нефти и др.

В конце июня Путин на переговорах с белорусским коллегой попросил также обсудить вопрос поставки удобрений. Российский президент отметил, что две страны являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. Помимо этого, в ходе встречи главы двух государств обсудили ситуацию с продовольствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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