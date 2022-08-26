Лукашенко заявил о готовности России предоставить Белоруссии 1 млн тонн зерна

Лукашенко отметил, что данный резерв он попросил сделать «на всякий случай», так как в Белоруссии в нынешнем году и так ожидается хороший урожай. Однако дополнительный урожай может пригодиться в качестве кормов для животных и развития животноводства и птицеводства. Белоруссия, пояснил он, в случае чего сможет ответить увеличением поставок мясной и молочной продукции на рынок России.