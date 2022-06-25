Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировой рынок

Путин обратил внимание, что Москва и Минск являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок». «Я бы хотел с вами на этот счет тоже поговорить — в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов», — сказал российский президент.