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Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировой рынок

Ведомости

Президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге предложил обсудить ситуацию с поставками удобрений другим странам. Фрагмент беседы опубликовал в Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Путин обратил внимание, что Москва и Минск являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок». «Я бы хотел с вами на этот счет тоже поговорить — в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов», — сказал российский президент.

Он отметил, что 15% от мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений — это «очень значительный объем». Главы двух государств обсудили также ситуацию с продовольствием, сообщил Зарубин.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал ранее, что 23-24 июня состоялись неформальные переговоры Лукашенко и Путина в резиденции в Завидово.

В Санкт-Петербург президент Белоруссии прилетел 25 июня, в тот же день он встретился с губернатором города Александром Бегловым. На встрече Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным будут «серьезными по серьезной проблематике».

24 июня президент России на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции заявил, что западные страны, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, цинично относятся к глобальным продовольственным проблемам. По его словам, страны, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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