Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировой рынок
Президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге предложил обсудить ситуацию с поставками удобрений другим странам. Фрагмент беседы опубликовал в Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Путин обратил внимание, что Москва и Минск являются «крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок». «Я бы хотел с вами на этот счет тоже поговорить — в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов», — сказал российский президент.
Он отметил, что 15% от мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений — это «очень значительный объем». Главы двух государств обсудили также ситуацию с продовольствием, сообщил Зарубин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал ранее, что 23-24 июня состоялись неформальные переговоры Лукашенко и Путина в резиденции в Завидово.
В Санкт-Петербург президент Белоруссии прилетел 25 июня, в тот же день он встретился с губернатором города Александром Бегловым. На встрече Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным будут «серьезными по серьезной проблематике».
24 июня президент России на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции заявил, что западные страны, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, цинично относятся к глобальным продовольственным проблемам. По его словам, страны, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна.