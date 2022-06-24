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Экономика

В G7 допустили исключение продовольствия из санкций для поставок из России

Ведомости

Все санкции стран «Большой семерки» (G7) предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов питания и сельскохозяйственных товаров на мировые рынки. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 в канун саммита в Германии.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД ФРГ, на министерской встрече обсуждалась «вина России за обострение мирового продовольственного кризиса» в результате спецоперации на Украине. «Все санкции G7 включают исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки », — говорится в релизе по итогам саммита.

В заявлении Россию призывают «прекратить атаки» и «разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия».

Ранее, 21 июня, турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции сообщило, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна.

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16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако проблемы возникли из-за действий Киева, войска которого заминировали свои морские порты.

Президент России Владимир Путин 3 июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов в рамках четырехсторонних переговоров, включая ООН и Украину. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Однако позже в тот же день Украина заявила, что будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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