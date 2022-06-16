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Грозит ли миру продовольственная катастрофа

Кризис продуктов питания уже наступил, констатируют власти крупнейших стран
Любовь Романова
Максим Стулов / Ведомости

Мировые лидеры, представители международных организаций и эксперты в последние месяцы все больше говорят о продовольственном кризисе уже не столько как о потенциальной угрозе, сколько как о наступившей реальности.

«Нехватка продовольствия будет реальной», – заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита стран G7, прошедшего в конце марта. Тема дефицита продуктов питания стала основной в повестке встречи лидеров государств «семерки». С аналогичным в целом тезисом выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса», – заявил он.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала 12 июня предупредила, что бедные страны могут столкнуться с катастрофической ситуацией из-за роста цен на продовольствие, если не принять меры. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин 2 июня заверил, что Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы мир избежал голода.

Хотя сам факт продовольственного кризиса уже мало у кого вызывает сомнения, вину за проблемы западные лидеры возлагают преимущественно на Россию. «Ответственность за угрозы, с которыми нам придется сталкиваться, несет однозначно Россия и ее президент», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам внеочередного саммита ЕС 31 мая, комментируя ситуацию с продовольствием. Глава Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен в начале июня предупредила, что продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой в 2023 г. без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции из России и с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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