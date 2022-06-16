Грозит ли миру продовольственная катастрофа

Хотя сам факт продовольственного кризиса уже мало у кого вызывает сомнения, вину за проблемы западные лидеры возлагают преимущественно на Россию. «Ответственность за угрозы, с которыми нам придется сталкиваться, несет однозначно Россия и ее президент», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам внеочередного саммита ЕС 31 мая, комментируя ситуацию с продовольствием. Глава Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен в начале июня предупредила, что продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой в 2023 г. без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции из России и с Украины.