Грозит ли миру продовольственная катастрофа

Грозит ли миру продовольственная катастрофаКризис продуктов питания уже наступил, констатируют власти крупнейших стран
Мировые лидеры, представители международных организаций и эксперты в последние месяцы все больше говорят о продовольственном кризисе уже не столько как о потенциальной угрозе, сколько как о наступившей реальности.
«Нехватка продовольствия будет реальной», – заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита стран G7, прошедшего в конце марта. Тема дефицита продуктов питания стала основной в повестке встречи лидеров государств «семерки». С аналогичным в целом тезисом выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса», – заявил он.
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала 12 июня предупредила, что бедные страны могут столкнуться с катастрофической ситуацией из-за роста цен на продовольствие, если не принять меры. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин 2 июня заверил, что Россия будет делать все, что в ее силах, чтобы мир избежал голода.
Хотя сам факт продовольственного кризиса уже мало у кого вызывает сомнения, вину за проблемы западные лидеры возлагают преимущественно на Россию. «Ответственность за угрозы, с которыми нам придется сталкиваться, несет однозначно Россия и ее президент», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам внеочередного саммита ЕС 31 мая, комментируя ситуацию с продовольствием. Глава Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребекка Гринспен в начале июня предупредила, что продовольственный кризис может обернуться глобальной катастрофой в 2023 г. без возвращения на мировые рынки сельхозпродукции из России и с Украины.