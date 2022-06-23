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Экономика

США решили наложить пошлины на российские азотные удобрения

Ведомости

Власти США приняли решение ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения, поставляемые из России, под предлогом того, что российские компании якобы продавали их по заниженным ценам. Соответствующий документ, разработанный американским министерством торговли, размещен в федеральном реестре США.

Ведомство полагает, что российские производители карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают субсидии, которые попадают под американские компенсационные меры, в результате чего удобрения продаются по заниженной стоимости. 

Ведомство объяснило наложение пошлин тем, что российские КАС будут продаваться или уже продаются в США ниже «справедливой» цены.

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«Минторг не смог провести выездную проверку информации, которая легла в основу окончательного решения, принятого по итогам расследования. Однако мы приняли дополнительные шаги вместо выездной инспекции, чтобы удостовериться в подлинности данных, на которых основано финальное постановление», — говорится в документе.

В уведомлении уточняется, что антидемпинговые пошлины на данные удобрения, произведенные компанией «Акрон», могут быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию «Еврохима» и нескольких других компаний — 23,98%, в то время как для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» могут быть введены пошлины выше 122%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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