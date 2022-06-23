США решили наложить пошлины на российские азотные удобрения

В уведомлении уточняется, что антидемпинговые пошлины на данные удобрения, произведенные компанией «Акрон», могут быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию «Еврохима» и нескольких других компаний — 23,98%, в то время как для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» могут быть введены пошлины выше 122%.