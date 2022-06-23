США решили наложить пошлины на российские азотные удобрения
Власти США приняли решение ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения, поставляемые из России, под предлогом того, что российские компании якобы продавали их по заниженным ценам. Соответствующий документ, разработанный американским министерством торговли, размещен в федеральном реестре США.
Ведомство полагает, что российские производители карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают субсидии, которые попадают под американские компенсационные меры, в результате чего удобрения продаются по заниженной стоимости.
Ведомство объяснило наложение пошлин тем, что российские КАС будут продаваться или уже продаются в США ниже «справедливой» цены.
«Минторг не смог провести выездную проверку информации, которая легла в основу окончательного решения, принятого по итогам расследования. Однако мы приняли дополнительные шаги вместо выездной инспекции, чтобы удостовериться в подлинности данных, на которых основано финальное постановление», — говорится в документе.
В уведомлении уточняется, что антидемпинговые пошлины на данные удобрения, произведенные компанией «Акрон», могут быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию «Еврохима» и нескольких других компаний — 23,98%, в то время как для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» могут быть введены пошлины выше 122%.