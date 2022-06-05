«Еврохим» обсудит с ЕК поставки удобрений на фоне санкций против жены Мельниченко

Группа «Еврохим» – один из крупнейших производителей удобрений в мире, выпускает азотные, фосфорные и калийные удобрения. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира. По итогам 2021 г. компания получила выручку в $10,2 млрд, а продажи готовой продукции составили 27,2 млн т, из них 21,9 млн т – на экспорт, следует из отчета «Еврохима».