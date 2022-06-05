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«Еврохим» обсудит с ЕК поставки удобрений на фоне санкций против жены Мельниченко

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Производитель минеральных удобрений «Еврохим» планирует договориться с Еврокомиссией о продолжении поставок продукции после включения в список санкций Евросоюза супруги бывшего владельца компании Андрея Мельниченко. Об этом со ссылкой на заявление представителя «Еврохима» сообщает Reuters.

После включения Мельниченко 9 марта в санкционный список ЕС бизнесмен вышел из  совета директоров группы и перестал быть основным бенефициаром «Еврохима». Акции он передал своей супруге Александре, которая попала под санкции в рамках шестого пакета, утвержденного на этой неделе. 

В «Еврохиме» агентству сообщили, что группа сейчас изучает решение Совета Евросоюза и намерена строго соблюдать санкционное законодательство.   

«Еврохим» будет взаимодействовать с Европейской комиссией и обсудит предложения для поиска решений, которые позволят поддерживать его деятельность и обеспечивать удобрениями клиентов по всему миру в самый критический момент продовольственного кризиса», — сказали в компании.

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Включение Мельниченко в список санкций может нарушить работу угольной компании СУЭК и «Еврохима», поскольку ограничения предполагают замораживание активов, отмечает агентство. Жена бывшего бенефициара компании «хорошо пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа», следует из решения ЕС о санкциях. 

Представитель пары назвал это решение иррациональным, пишет агентство. Александра Мельниченко никогда не имела российского гражданства и не проживала там, заявил он в субботу. Она намерена оспорить санкции ЕС в суде.

Правительство Швейцарии в мае решило снять санкции с компании «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко из-за санкций перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров, писала газета Tages Anzeiger. Группа стала первой российской компанией, в отношении которой были смягчены санкции после изменения состава владельцев. В «Еврохиме» Мельниченко до введения санкций владел 90% акций и занимал пост независимого директора в совете директоров. В СУЭК Мельниченко косвенно владел 92,2% акций на конец 2021 г.

Группа «Еврохим» – один из крупнейших производителей удобрений в мире, выпускает азотные, фосфорные и калийные удобрения. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира. По итогам 2021 г. компания получила выручку в $10,2 млрд, а продажи готовой продукции составили 27,2 млн т, из них 21,9 млн т – на экспорт, следует из отчета «Еврохима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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