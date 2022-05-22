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Швейцария сняла санкции с «Еврохима»

Но говорить об улучшении санкционного климата на уровне ЕС пока рано
Николай Николаев Матвей Катков
Группа «Еврохим» – один из крупнейших производителей удобрений в мире / Руслан Шамуков / ТАСС

Правительство Швейцарии сняло санкции с компании «Еврохим» – одного из крупных международных игроков на рынке минеральных удобрений, сообщила 22 мая газета Tages Anzeiger. «Еврохим» стал первой российской компанией, в отношении которой были смягчены санкции после изменения состава владельцев.

Санкционное давление на российский бизнес усилилось из-за начавшейся 24 февраля специальной военной операции (СВО) России на Украине. 9 марта 2022 г. Андрей Мельниченко и еще 12 российских предпринимателей были внесены в санкционные списки ЕС. Санкции вводились против лиц, работающих в секторах российской экономики, которые приносят существенный доход в бюджет РФ. К санкциям присоединилась и Швейцария. После попадания в санкционные списки Мельниченко перестал быть бенефициаром «Еврохима» и СУЭК, снизив свои доли с 90 и 92,2% соответственно до 0%, он также вышел из советов директоров обеих компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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