Швейцария сняла санкции с «Еврохима»

Санкционное давление на российский бизнес усилилось из-за начавшейся 24 февраля специальной военной операции (СВО) России на Украине. 9 марта 2022 г. Андрей Мельниченко и еще 12 российских предпринимателей были внесены в санкционные списки ЕС. Санкции вводились против лиц, работающих в секторах российской экономики, которые приносят существенный доход в бюджет РФ. К санкциям присоединилась и Швейцария. После попадания в санкционные списки Мельниченко перестал быть бенефициаром «Еврохима» и СУЭК, снизив свои доли с 90 и 92,2% соответственно до 0%, он также вышел из советов директоров обеих компаний.