Газета
Политика

Лукашенко заявил о выделении Россией Белоруссии $2 млрд на импортозамещение

Ведомости

Белоруссия может получить порядка $2 млрд от России на совместные проекты по импортозамещению, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Совместные проекты по импортозамещению. Сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты», — сказал он (цитата по ТАСС) в ходе открытого урока истории в школах во время прямого эфира «Историческая память — дорога в будущее!».

В июле Россия выделила Белоруссии $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения. В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, писал ТАСС. Белоруссия, по его словам, сохранила важные для РФ компетенции, в числе которых микроэлектроника.

Ранее Лукашенко заявил о готовности России предоставить 1 млн т зерна, несмотря на изначальную просьбу о 500 000 т. Этот дополнительный резерв урожая может пригодиться в качестве кормов для животных и развития животноводства и птицеводства, отметил он.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных