Лукашенко заявил о выделении Россией Белоруссии $2 млрд на импортозамещение
Белоруссия может получить порядка $2 млрд от России на совместные проекты по импортозамещению, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Совместные проекты по импортозамещению. Сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты», — сказал он (цитата по ТАСС) в ходе открытого урока истории в школах во время прямого эфира «Историческая память — дорога в будущее!».
В июле Россия выделила Белоруссии $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения. В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, писал ТАСС. Белоруссия, по его словам, сохранила важные для РФ компетенции, в числе которых микроэлектроника.
Ранее Лукашенко заявил о готовности России предоставить 1 млн т зерна, несмотря на изначальную просьбу о 500 000 т. Этот дополнительный резерв урожая может пригодиться в качестве кормов для животных и развития животноводства и птицеводства, отметил он.
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