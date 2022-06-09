Лукашенко заявил о выделении Россией Минску $1,5 млрд на импортозамещение

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Белоруссии, но и в России. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — отметил глава государства.