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Экономика

Лукашенко заявил о выделении Россией Минску $1,5 млрд на импортозамещение

Ведомости

Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения, сообщил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом, передает «БелТА».

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Белоруссии, но и в России. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — отметил глава государства. 

В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией. «Белоруссия сохранила определенные очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике», — отметил глава российского государства (цитата по ТАСС).

По его словам, во время недавней встречи с Лукашенко в Сочи они договорились выделить отдельное финансирование на те производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых «будут востребованы в самой России». Путин полагает, что «это очень интересное и перспективное направление». Лидеры государств встречались 23 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных