Лукашенко заявил о выделении Россией Минску $1,5 млрд на импортозамещение
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на участие в программах импортозамещения, сообщил президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом, передает «БелТА».
«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Белоруссии, но и в России. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — отметил глава государства.
В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией. «Белоруссия сохранила определенные очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике», — отметил глава российского государства (цитата по ТАСС).
По его словам, во время недавней встречи с Лукашенко в Сочи они договорились выделить отдельное финансирование на те производственные проекты внутри Белоруссии, продукты которых «будут востребованы в самой России». Путин полагает, что «это очень интересное и перспективное направление». Лидеры государств встречались 23 мая.