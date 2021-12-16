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Белоруссии из-за санкций потребуются кредиты на $3,5 млрд в 2022 году

С сентября требуемая сумма увеличилась на $500 млн
Глеб Мишутин Анастасия Бойко
За счет российских денег Минск хочет смягчить удар от секторальных санкций / SHAMIL ZHUMATOV / AFP

Правительство Белоруссии оценивает потери от введенного 2 декабря пятого со времени прошлогодних протестов пакета западных санкций против экономики республики. Этому 16 декабря было посвящено совещание под председательством президента Александра Лукашенко. За 10 месяцев 2020 г. в иностранных банках-корреспондентах задержано платежей белорусских хозяйствующих субъектов на сумму, эквивалентную $10 млн, а заблокировано лишь около $200 000, заявил вице-премьер правительства Николай Снопков.

Иная ситуация может сложиться с пятым пакетом санкций, который фактически воспретил выпуск долговых обязательств в долларах. «Чувствительным [фактором] является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», – заявил Снопков (цитата по белорусскому информагентству БелТА). По его словам, в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить, включая расходы на обслуживание, $3,3 млрд внешнего долга, в 2023 г. – $4,7 млрд.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР, финансовый институт ЕАЭС. – «Ведомости») и с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств – $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», – заявил Снопков. Ранее в сентябре белорусские чиновники говорили о том, что у ЕСФР и России планируется занять $3 млрд, российская сторона подтверждала, что переговоры продолжаются. «Ведомости» направили запрос в ЕФСР и Минфин РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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