Белоруссии из-за санкций потребуются кредиты на $3,5 млрд в 2022 году

Белоруссии из-за санкций потребуются кредиты на $3,5 млрд в 2022 годуС сентября требуемая сумма увеличилась на $500 млн
Правительство Белоруссии оценивает потери от введенного 2 декабря пятого со времени прошлогодних протестов пакета западных санкций против экономики республики. Этому 16 декабря было посвящено совещание под председательством президента Александра Лукашенко. За 10 месяцев 2020 г. в иностранных банках-корреспондентах задержано платежей белорусских хозяйствующих субъектов на сумму, эквивалентную $10 млн, а заблокировано лишь около $200 000, заявил вице-премьер правительства Николай Снопков.
Иная ситуация может сложиться с пятым пакетом санкций, который фактически воспретил выпуск долговых обязательств в долларах. «Чувствительным [фактором] является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», – заявил Снопков (цитата по белорусскому информагентству БелТА). По его словам, в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить, включая расходы на обслуживание, $3,3 млрд внешнего долга, в 2023 г. – $4,7 млрд.
«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР, финансовый институт ЕАЭС. – «Ведомости») и с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств – $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», – заявил Снопков. Ранее в сентябре белорусские чиновники говорили о том, что у ЕСФР и России планируется занять $3 млрд, российская сторона подтверждала, что переговоры продолжаются. «Ведомости» направили запрос в ЕФСР и Минфин РФ.