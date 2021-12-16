Белоруссии из-за санкций потребуются кредиты на $3,5 млрд в 2022 году

Иная ситуация может сложиться с пятым пакетом санкций, который фактически воспретил выпуск долговых обязательств в долларах. «Чувствительным [фактором] является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», – заявил Снопков (цитата по белорусскому информагентству БелТА). По его словам, в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить, включая расходы на обслуживание, $3,3 млрд внешнего долга, в 2023 г. – $4,7 млрд.