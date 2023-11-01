Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря

В предыдущий раз парламентские выборы в Сербии проходили вместе с президентскими в апреле 2022 г. Тогда победу одержал Вучич с результатом 59,39% и его пророссийская Сербская прогрессивная партия (СПП) в коалиции с Социалистической партией Сербии и Союзом венгров Воеводины, набравшие в сумме 43,78%. В августе того же года председателем Скупщины был избран Владимир Орлич.