Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря
Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил проведение внеочередных парламентских выборов в республике на 17 декабря.
«Сербии необходимо сохранить мир и стабильность, а также внутреннюю сплоченность. Эта кампания – возможность цивилизованно представить гражданам различные идеи, программы и политику, которые никогда не будут угрожать нашим жизненно важным и национальным интересам», – заявил Вучич (цитата по Danas).
Он добавил, что проведение выборов направлено на укрепление демократии в Сербии. 17 декабря в 65 городах и муниципалитетах Сербии также пройдут местные выборы, уточнил председатель Народной скупщины Сербии (однопалатного парламента) Владимир Орлич.
30 октября правительство Сербии направило Вучичу предложение распустить парламент и назначить выборы. Там отметили, что такое решение укрепит демократию и снизит напряженность в стране, а также подтвердит право свободно выражать мнения и взгляды по политическим, экономическим и другим вопросам.
В предыдущий раз парламентские выборы в Сербии проходили вместе с президентскими в апреле 2022 г. Тогда победу одержал Вучич с результатом 59,39% и его пророссийская Сербская прогрессивная партия (СПП) в коалиции с Социалистической партией Сербии и Союзом венгров Воеводины, набравшие в сумме 43,78%. В августе того же года председателем Скупщины был избран Владимир Орлич.