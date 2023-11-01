Газета
Политика

Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря

Ведомости

Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил проведение внеочередных парламентских выборов в республике на 17 декабря.  

«Сербии необходимо сохранить мир и стабильность, а также внутреннюю сплоченность. Эта кампания – возможность цивилизованно представить гражданам различные идеи, программы и политику, которые никогда не будут угрожать нашим жизненно важным и национальным интересам», – заявил Вучич (цитата по Danas).

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Он добавил, что проведение выборов направлено на укрепление демократии в Сербии. 17 декабря в 65 городах и муниципалитетах Сербии также пройдут местные выборы, уточнил председатель Народной скупщины Сербии (однопалатного парламента) Владимир Орлич.

30 октября правительство Сербии направило Вучичу предложение распустить парламент и назначить выборы. Там отметили, что такое решение укрепит демократию и снизит напряженность в стране, а также подтвердит право свободно выражать мнения и взгляды по политическим, экономическим и другим вопросам.

В предыдущий раз парламентские выборы в Сербии проходили вместе с президентскими в апреле 2022 г. Тогда победу одержал Вучич с результатом 59,39% и его пророссийская Сербская прогрессивная партия (СПП) в коалиции с Социалистической партией Сербии и Союзом венгров Воеводины, набравшие в сумме 43,78%. В августе того же года председателем Скупщины был избран Владимир Орлич.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных