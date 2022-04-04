Президент Сербии переизбран на второй срок

Президент Сербии переизбран на второй срокАлександр Вучич против антироссийских санкций, но будет вынужден учитывать давление ЕС
На совмещенных президентских и парламентских выборах в Сербии победил действующий президент страны Александр Вучич с результатом 59,39% и его пророссийская Сербская прогрессивная партия (СПП) в коалиции с Социалистической партией Сербии и Союзом венгров Воеводины, набравшие в сумме 43,78%, сообщает Республиканская избирательная комиссия страны по итогам обработки 91,42% бюллетеней. Выборы прошли как в Сербии, так и на избирательных участках за рубежом, однако косовским сербам пришлось проголосовать на участках на сербской территории, так как в частично признанном государстве нет диппредставительства Сербии, считающей его своим регионом.
«Мне удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии. Я — единственный, кто два раза победил в первом туре», — заявил Вучич журналистам в ночь на 4 апреля, когда были обработаны чуть более 66% голосов (цитата по Pink TV). В то же время он отметил, что СПП получила меньший, чем в 2020 г., результат, ставший тогда абсолютным рекордом в современной истории страны. Вучич объяснил это тем, что она не «не заигрывала с народом». По словам президента, страна в новом политическом цикле сохранит прежний внешнеполитический курс на сотрудничество с Россией.
Это первые с 2012 г. совмещенные парламентские и президентские выборы в Сербии. Парламентские проводятся досрочно – срок их перенесен в октябре 2020 г. решением президента Александра Вучича с 2024 г.
Кандидатом на пост главы государства от правящей Сербской прогрессивной партии выступает ее лидер и действующий с 2017 г. президент страны (в 2014–2017 гг. – премьер-министр, в 2012–2013 гг. – министр обороны) Александр Вучич. Он известен своими личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным и воздерживается от присоединения к антироссийским санкциям в связи с событиями на Украине. В стране работают российские Сбербанк, ВТБ, «Лукойл», «Согаз», РЖД. Вучич, однако, выступая за нейтральный статус Сербии и невхождение ее в НАТО, считает необходимым для страны вхождение в будущем в Евросоюз. После начала специальной операции на Украине в Европарламенте прозвучали угрозы заморозить переговоры о евроинтеграции и финансовой помощи, если Сербия не присоединится к антироссийским санкциям. В конце февраля Совет безопасности и правительство Сербии назвали «ошибочным» нарушение территориальной целостности Украины, а в начале марта Сербия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением «российского вторжения».
Ключевым кандидатом на пост главы государства от оппозиции оказался бывший начальник генштаба (2006–2008 гг.), помощник главы МИДа (2010–2012 гг.) и бывший вице-президент выдвинувшей его оппозиционной Народной партии Сербии (2017–2022 гг.) Здравко Понош, получивший, по предварительным данным, 17,66% голосов. Во время войны в Косове и бомбардировок Югославии 1999 г. он как технический специалист работал над минимизацией потерь сербской армии и глушением албанских радиосигналов, но затем обучался по международным военным программам в Великобритании, Швейцарии и Германии и считается условно «пронатовским», продвигая перестройку армии страны под стандарты западного военно-политического блока. Оппоненты также подчеркивают, что сейчас Понош как ученый – специалист по навигации регулярно публикуется в зарубежных научных журналах.
Понош занимает по отношению к России неоднозначную позицию: с одной стороны, он критикует Вучича за то, что тот на самом деле может уступить давлению Запада, который требует от него присоединиться к антироссийским санкциям, а «слепо следовать» политике ограничений в отношении России Сербия, по его мнению, не должна. Понош также считает важной позицию Москвы по Косову. С другой – критикует усилившуюся энергетическую зависимость Сербии от России, а также российские действия на Украине, которые квалифицирует как нарушение ее территориальной целостности и подрывающие возможность России поддерживать Белград в его позиции по Косову. Понош также предлагал сделать Белград площадкой для российско-украинских переговоров.
Главными конкурентами на парламентских выборах были правящая СПП и оппозиционная коалиция «Единая Сербия», в которую вошли 10 партий (включая Народную партию и Партию свободы и справедливости). Оппозиция получила 12,9%, по предварительным данным.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в 2020 г. и принесли СПП Вучича 63% голосов и две трети мест в парламенте (188 из 250). Этот успех объясняется в том числе тем, что голосование тогда бойкотировало большинство оппозиционных партий (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ признало, однако, выборы соответствующим «минимальным демократическим стандартам»). СПП выступает за тесное сотрудничество с Россией и даже подписывала с правящей российской «Единой Россией» ряд соглашений. В то же время правящая партия, как и ее лидер Вучич, отрицая членство в НАТО, последовательно выступает за членство Сербии в Евросоюзе.
На очередном, втором (более двух сроков подряд занимать запрещено), президентском сроке Вучича парламент станет более многопартийным, с более сильной оппозицией, а СПП сохранит не конституционное, а относительное большинство, говорит политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Но это не помешает сербскому лидеру проводить курс на тесные отношения с Россией и продолжать выполнять функцию моста между ЕС и Москвой, ЕС и Анкарой, ЕС и отчасти Китаем – ту роль, которую выполняла Югославия во время холодной войны. Другое дело, что для моста необходимо «двустороннее движение», если одна из сторон изолируется сама или будет изолирована, надобность в нем пропадает. Но в любом случае Вучич ни при каких условиях не присоединится к антироссийским санкциям, так как поддержка России среди сербов до сих пор велика, говорит Бондаренко.
Вучич в последние годы делал достаточно много для диверсификации внешних связей Сербии: кроме России – с Китаем и Турцией, причем отношения с Анкарой имеют на самом деле более интенсивный характер, чем с Москвой, говорит старший научный сотрудник Института славяноведении РАН Александр Пивоваренко. Сербское руководство, несмотря на декларируемый курс на евроинтеграцию и традиционные связи с Россией, демонстрировало дальновидность в плане понимания того, что развитие страны связано не только с Западной Европой, но и с азиатским миром.
Но фактор географии играет серьезную роль, отмечает Пивоваренко: на Сербию оказывается ощутимое давление со стороны ЕС, который полагает нынешний кризис на Украине основанием для вовлечения всех Балканских стран в парадигму евроатлантической интеграции, страна окружена со всех сторон членами НАТО при сохранении угрозы из Косова. Белград также сильно зависит от европейского кредитования, причем в чувствительной сфере транспорта и даже продовольственной безопасности: буквально 23 марта Еврокомиссия предварительно одобрила кредит в 288 млн евро на развитие сельского хозяйства страны до 2027 г.
Все это является фактором воздействия на внешнеполитический курс Вучича, продолжает Пивоваренко. Неслучайно оппозиционный кандидат, шансы которого на победу были невысоки, очевидно выступил рупором для критики, «подсвечивания» ряд уязвимых действий главы государства на внешней арене и его внешнеполитический курс многовекторности. В частности, это критика того, что сербская дипломатия строится на личных отношениях Вучича с мировыми лидерами, в то время как она должна быть структурированной, вестись на площадках определенных международных организаций.
Вучичу в новом политическом цикле предстоит делать сложный выбор, уверен Пивоваренко. Есть три страны, за отношения с которыми к нему могут быть претензии со стороны Европы, – Китай, Россия и Турция. И теперь главе Сербии предстоит сделать выбор, с кем из этих стран ему в большей или меньшей степени сотрудничать в ближайшие пять лет, резюмирует эксперт.