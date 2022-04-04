Президент Сербии переизбран на второй срок

На очередном, втором (более двух сроков подряд занимать запрещено), президентском сроке Вучича парламент станет более многопартийным, с более сильной оппозицией, а СПП сохранит не конституционное, а относительное большинство, говорит политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Но это не помешает сербскому лидеру проводить курс на тесные отношения с Россией и продолжать выполнять функцию моста между ЕС и Москвой, ЕС и Анкарой, ЕС и отчасти Китаем – ту роль, которую выполняла Югославия во время холодной войны. Другое дело, что для моста необходимо «двустороннее движение», если одна из сторон изолируется сама или будет изолирована, надобность в нем пропадает. Но в любом случае Вучич ни при каких условиях не присоединится к антироссийским санкциям, так как поддержка России среди сербов до сих пор велика, говорит Бондаренко.