Хорватия приостановит прокачку нефти в Сербию из-за санкций ЕС

Этот договор не может быть реализован начиная с 15 мая и до тех пор, пока действуют европейские санкции, говорится в сообщении JANAF. В компании также отметили, что готовы согласовать свою работу с запросами потребителей и «альтернативными сценариями деятельности на рынке».