Газета
Политика

Хорватия приостановит прокачку нефти в Сербию из-за санкций ЕС

Ведомости

Оператор хорватского трубопровода JANAF, по которому идут поставки нефти для сербской нефтяной компании NIS, приостановит прокачку с середины мая из-за санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба хорватской компании. NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейший в регионе и фактически единственный переработчик и добытчик нефти в стране. «Газпром нефти» принадлежит 56,15% компании, 29,87% акций — в госсобственности Сербии.

В январе NIS заключила новый годовой договор с JANAF, по которому забронировала мощности на поставку 3,2 млн т российской нефти (плюс-минус 10%) из порта Омишаль в Хорватии.

Этот договор не может быть реализован начиная с 15 мая и до тех пор, пока действуют европейские санкции, говорится в сообщении JANAF. В компании также отметили, что готовы согласовать свою работу с запросами потребителей и «альтернативными сценариями деятельности на рынке».

Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций в связи с военной операцией на Украине наложил ограничения на «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть». Сделки и транзакции с этими компаниями в юрисдикциях ЕС запрещены, однако для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива сделано исключение.

Как заявлял президент Сербии Александр Вучич, страны ЕС оставили себе возможность работать с «Газпром нефтью» на своей территории и импортировать нефть из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании принадлежат россиянам, не могут этого делать.

В связи с этим под запрет попал импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, поскольку NIS и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и «Газпром нефти», сказал Вучич. На этом фоне он заявил о необходимости расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа вместе с российскими партнерами.

Накануне глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва и Белград смогут найти решение вопроса о выводе NIS из-под санкций Евросоюза. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных