Хорватия приостановит прокачку нефти в Сербию из-за санкций ЕС
Оператор хорватского трубопровода JANAF, по которому идут поставки нефти для сербской нефтяной компании NIS, приостановит прокачку с середины мая из-за санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба хорватской компании. NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейший в регионе и фактически единственный переработчик и добытчик нефти в стране. «Газпром нефти» принадлежит 56,15% компании, 29,87% акций — в госсобственности Сербии.
В январе NIS заключила новый годовой договор с JANAF, по которому забронировала мощности на поставку 3,2 млн т российской нефти (плюс-минус 10%) из порта Омишаль в Хорватии.
Этот договор не может быть реализован начиная с 15 мая и до тех пор, пока действуют европейские санкции, говорится в сообщении JANAF. В компании также отметили, что готовы согласовать свою работу с запросами потребителей и «альтернативными сценариями деятельности на рынке».
Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций в связи с военной операцией на Украине наложил ограничения на «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть». Сделки и транзакции с этими компаниями в юрисдикциях ЕС запрещены, однако для покупки, импорта или транспортировки ископаемого топлива сделано исключение.
Как заявлял президент Сербии Александр Вучич, страны ЕС оставили себе возможность работать с «Газпром нефтью» на своей территории и импортировать нефть из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании принадлежат россиянам, не могут этого делать.
В связи с этим под запрет попал импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, поскольку NIS и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и «Газпром нефти», сказал Вучич. На этом фоне он заявил о необходимости расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа вместе с российскими партнерами.
Накануне глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва и Белград смогут найти решение вопроса о выводе NIS из-под санкций Евросоюза.