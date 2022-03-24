В Сербии оценили решение перевести оплату российского газа в рубли

Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства.