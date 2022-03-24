В Сербии оценили решение перевести оплату российского газа в рубли
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России поставлять газ за рубеж за рубли принесет массу проблем. Об этом он сказал в эфире телеканала RTV.
«Это большая проблема для всего мира, как и решение по рублю. Некоторые считают его гениальным в геополитической игре, противопоставить нефтедоллару, юаню. Немцы уже заявили, что это причина для расторжения договора. Все это приносит нам только массу проблем», — заявил Вучич.
Газ из России поставляется в Сербию и Венгрию через территорию Болгарии – последние две страны Россия внесла в список «недружественных». По мнению Вучича, власти этих стран не будут платить за газ в рублях.
Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ из России в рублях, передает Trud.bg. «Болгарский энергетический холдинг» сейчас рассматривает разные сценарии, риска оплаты по действующему контракту нет, добавил он.
Германия, которая также входит в список «недружественных» стран, назвала решение России нарушением контрактов. Берлин обсудит со своими европейскими партнерами, как на него реагировать, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, писал Tagesschau. На решение России перевести расчеты за газ в рубли ответили в Италии. Советник премьера Италии Джавацци, по данным CNBC, сообщил, что нужно оплачивать российский газ в евро.
Японские власти изучают ситуацию с переводом платежей за поставки российского газа в рубли, у Токио пока нет понимания, как это будет происходить, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламента.
Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил на пресс-конференции, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, которые связаны с энергетикой и поставками ресурсов, писал ТАСС. Доля российского сжиженного природного газа в общем объеме импорта Японии в последние годы составляет 8,8%. Основную часть топлива Япония получает с Сахалина.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли.
Такое решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд. В подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту, отметил глава государства.
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата российского газа в рублях технически возможна, но такое решение может привести к развитию дискуссии о необходимости отказаться от российских энергоносителей, передавал ТАСС.