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Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рубли

Это может привести к увеличению стабильности национальной валюты
Екатерина Литова Наталья Заруцкая Матвей Катков
Поручение президента в краткосрочной перспективе обеспечит приток иностранной валюты в Россию / Евгений Разумный / Ведомости

России больше нет смысла поставлять свои товары в Европейский союз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах – пора переходить на рубли, объявил 23 марта президент Владимир Путин. Он поручил начать с природного газа и перевести в национальную валюту платежи за поставки в недружественные страны. Изменения коснутся только валюты платежа, подчеркнул Путин: Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

«Газпрому» правительство даст указание внести изменения в действующие контракты. Правда, не ясно, предусматривают ли контракты компании такую опцию – в «Газпроме» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных