Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рубли

Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рублиЭто может привести к увеличению стабильности национальной валюты
России больше нет смысла поставлять свои товары в Европейский союз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах – пора переходить на рубли, объявил 23 марта президент Владимир Путин. Он поручил начать с природного газа и перевести в национальную валюту платежи за поставки в недружественные страны. Изменения коснутся только валюты платежа, подчеркнул Путин: Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.
«Газпрому» правительство даст указание внести изменения в действующие контракты. Правда, не ясно, предусматривают ли контракты компании такую опцию – в «Газпроме» не ответили на запрос «Ведомостей».
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