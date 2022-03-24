Путин распорядился продавать российский газ недружественным странам за рубли

России больше нет смысла поставлять свои товары в Европейский союз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах – пора переходить на рубли, объявил 23 марта президент Владимир Путин. Он поручил начать с природного газа и перевести в национальную валюту платежи за поставки в недружественные страны. Изменения коснутся только валюты платежа, подчеркнул Путин: Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.