Вучич оценил требования Запада к Сербии поддержать санкции против России

«Сербия располагает опытом, которого у многих нет с 1999 года. И спрашиваю лжецов из Guardian и европейских "зеленых", пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и... (события — ред.) на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?» — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).