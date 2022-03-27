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Вучич оценил требования Запада к Сербии поддержать санкции против России

Ведомости

Требования западных стран к Сербии поддержать антироссийские санкции являются несправедливыми, заявил глава государства Александар Вучич в эфире TV Prva. Страна не входит в Евросоюз и пережила агрессию НАТО в 1999 г., объяснил свою позицию президент Сербии.

«Сербия располагает опытом, которого у многих нет с 1999 года. И спрашиваю лжецов из Guardian и европейских "зеленых", пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и... (события — ред.) на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?» — сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Решение стран Запада не вводить ограничительные меры в отношении энергоносителей от назвал «логичным и разумным», однако указал на их желание решать за Сербию вопрос о санкциях против России.

Ранее по теме: Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях

2 марта президент сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, тем самым отказавшись вводить санкции и отчуждать имущество российских компаний, отмечает агентство. 

Решение России поставлять газ за рубли президент Сербии назвал большой проблемой для всего мира. «Некоторые считают его гениальным в геополитической игре, противопоставить нефтедоллару, юаню. Немцы уже заявили, что это причина для расторжения договора. Все это приносит нам только массу проблем», — заявил Вучич.

Газ из России поставляется в Сербию и Венгрию через территорию Болгарии – последние две страны Россия внесла в список «недружественных». По мнению Вучича, власти этих стран не будут платить за газ в рублях. Ранее глава государства заявил о сожалении из-за своего отказа подписывать газовый контракт с Россией по цене $400 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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