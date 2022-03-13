Вучич заявил о сожалении из-за отказа подписывать газовый контракт с Россией

«Газ такой дорогой, что дороже быть не может, мы счастливы, когда у нас цена газа снижается до $1600. А вы понимаете, что я не хотел, когда ехал к Путину, принять цену в $400! Если бы мне сейчас дали долгосрочную цену по $400 [за 1000 кубометров] — подписал бы обеими руками!» — заявил Вучич (цитата по ТАСС).