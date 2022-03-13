Вучич заявил о сожалении из-за отказа подписывать газовый контракт с Россией
Президент Сербии Александар Вучич признался, что сожалеет о своем отказе подписывать газовый контракт по цене $400 за 1000 куб. м. От таких условий он отказался на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал Вучич в эфире канала Pink.
«Газ такой дорогой, что дороже быть не может, мы счастливы, когда у нас цена газа снижается до $1600. А вы понимаете, что я не хотел, когда ехал к Путину, принять цену в $400! Если бы мне сейчас дали долгосрочную цену по $400 [за 1000 кубометров] — подписал бы обеими руками!» — заявил Вучич (цитата по ТАСС).
По его словам, цена на газ сейчас в девять раз превышает цену, которую Сербия будет платить до 31 мая. Сербии придется заново вести переговоры с Россией, сказал Вучич.
В ноябре прошлого года Вучич заявил, что Сербия сэкономила минимум 1 млрд евро, заключив соглашение с «Газпромом» на поставку газа по цене $270-275 за 1000 куб. м. Тогда цена на газ на бирже составляла от 650 до 1200 евро за 1000 куб. м.
Первое предложение Москвы подразумевало формулу, при которой цена за газ для Сербии на 70% состояла бы из биржевой цены и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле, достигая таким образом $790 за тысячу кубометров, рассказывал Вучич в октябре. Он назвал такую цену неподъемной для сербской экономики.
ЕС ввел санкции против России, связанные с военной спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе газопровод «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.