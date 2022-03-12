В Греции заявили о снижении цены на газ в Европе в два раза
Предложение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, направленное на ограничение оптовых цен на газ, привело к снижению цен в Европе на 50%. Он также сообщил, что правительство объявит о дополнительных программах поддержки греческих домохозяйств, предприятий и фермеров для борьбы с ростом цен на энергоносители, передает Ekathemirini.
Премьер-министр заявил, что его коллеги из ЕС выразили «большой интерес» к его предложению по срочному вмешательству в ситуацию на оптовом рынке газа.
«Сейчас рынок стал жертвой спекуляций. После оглашения моего предложения цена упала на 50%, что является лучшим доказательством того, что рынок работает неправильно», — сказал Мицотакис. По его словам, цена упала с 220 евро за мегават в час почти до 115 евро, передает также агентство «РИА Новости».
Мицотакис 8 марта направил свое предложение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В частности, он предложил ввести потолок цен, установить дневной диапазон ценового колебания в размере плюс-минус десять процентов, заняться ценообразованием на газ, на оптовом рынке электроэнергии установить пятипроцентный потолок средней прибыли.
Ранее ЕС ввел санкции против России, связанные с военной спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе газопровод «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла до $3900 за 1000 куб. м. 10 марта в ходе торгов фьючерсы на газ существенно снизились и на 14.37 мск торговались на отметке в $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На фоне роста цен основной поставщик природного газа в Берлине — компания Gasag — объявила о повышении тарифов для потребителей на 26% с 1 мая 2022 г.