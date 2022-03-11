Премьер Венгрии: ЕС не будет вводить санкций в отношении нефти и газа из России
Евросоюз не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа из-за спецоперации России на Украине, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Самый важный вопрос был решен благоприятным для нас образом: не будет санкций, которые распространяются на нефть и газ, и энергоснабжение Венгрии будет по-прежнему обеспечиваться в предстоящий период», — заявил Орбан (цитата по hirado.hu).
Ранее в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей в Европу. Затем президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу быть готовой к любому развитию ситуации с поставками газа из России. 40% импортируемого в ЕС газа приходится на РФ, отметил он.
Ранее ЕС ввел санкции против России, связанные с военной спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе газопровод «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла до $3900 за 1000 куб. м. 10 марта в ходе торгов фьючерсы на газ существенно снизились и на 14.37 мск торговались на отметке в $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.