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Премьер Венгрии: ЕС не будет вводить санкций в отношении нефти и газа из России

Ведомости

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа из-за спецоперации России на Украине, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Самый важный вопрос был решен благоприятным для нас образом: не будет санкций, которые распространяются на нефть и газ, и энергоснабжение Венгрии будет по-прежнему обеспечиваться в предстоящий период», — заявил Орбан (цитата по hirado.hu).

Ранее в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей в Европу. Затем президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу быть готовой к любому развитию ситуации с поставками газа из России. 40% импортируемого в ЕС газа приходится на РФ, отметил он.

Ранее ЕС ввел санкции против России, связанные с военной спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе газопровод «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла до $3900 за 1000 куб. м. 10 марта в ходе торгов фьючерсы на газ существенно снизились и на 14.37 мск торговались на отметке в $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ранее по теме: Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию с поставками газа из РФ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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