Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию с поставками газа из РФ
Европе необходимо быть готовой к любому сценарию развития ситуации в вопросе поставок российского газа, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале, передает ТАСС.
«Остается вопрос, будет ли Россия в какой-то момент оказывать давление и использовать поставки газа в качестве рычага. Президент России Владимир Путин сказал, что Россия будет продолжать поставки, но мы не знаем, до какого времени и на каких условиях. Поэтому мы должны быть готовыми к любому сценарию», — сказал он.
По словам французского президента, Франция «сегодня в меньшей степени зависима от России по поставкам газа, но Европа зависит от импортируемого газа, в том числе на 40% — от поставок газа из России».
Ранее сегодня в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей в Европу.
Ранее ЕС ввел санкции против России, связанные с военной спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе газопровод «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF выросла до $3900 за 1000 куб. м. 10 марта в ходе торгов фьючерсы на газ существенно снизились и на 14.37 мск торговались на отметке в $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.