Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум второй день подряд

Кроме того, стоимость газа обновила исторический максимум на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», благодаря которому, как предполагалось, объем поставок российского газа в Европу должен был значительно увеличиться. Однако в связи с действиями России на Украине Германия приостановила сертификацию оператора проекта Nord Stream 2 AG. США ввели в отношении компании санкции. 1 марта Reuters писал, что она может подать на банкротство. В Nord Stream 2 AG эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, там заявили, что были вынуждены уволить всех сотрудников. Вчера один из инвесторов проекта — немецкая компания Wintershall Dea — объявила, что спишет финансирование в размере примерно 1 млрд евро.