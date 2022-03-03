Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум второй день подряд
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $2300 за 1000 куб. м и обновила исторический максимум, следует из данных биржи ICE.
На открытии сегодняшних торгов апрельский фьючерс на газ на нидерландском хабе TTF стоил 180 евро за МВт/ч, или около $2127 за 1000 куб. м по текущему курсу. К 11:29 мск его цена достигла исторически рекордных 198,56 евро за МВт/ч, или примерно $2346 за 1000 куб. м.
К 11:35 мск цена на газ опустилась до 195,9 евро за МВт/ч, или $2315 за 1000 куб. м. Таким образом, в начале дня фьючерс подорожал более чем на 18%.
Вчера на максимуме стоимость газа в Европе достигала 194,7 евро за МВт/ч, или $2300,5 за 1000 куб. м. Таким образом, цена на фьючерс обновляет максимум второй день подряд.
Газ в Европе дорожает на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине в целом. Москва начала боевые действия 24 февраля по решению президента Владимира Путина, который утверждает, что таким образом освобождает местное население от «геноцида» со стороны Киева. Еще одна цель России — провести денацификацию и демилитаризацию на Украине. На этом фоне Евросоюз, США и ряд других государств ввели против России секторальные, экономические, финансовые и другие санкции.
Кроме того, стоимость газа обновила исторический максимум на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», благодаря которому, как предполагалось, объем поставок российского газа в Европу должен был значительно увеличиться. Однако в связи с действиями России на Украине Германия приостановила сертификацию оператора проекта Nord Stream 2 AG. США ввели в отношении компании санкции. 1 марта Reuters писал, что она может подать на банкротство. В Nord Stream 2 AG эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, там заявили, что были вынуждены уволить всех сотрудников. Вчера один из инвесторов проекта — немецкая компания Wintershall Dea — объявила, что спишет финансирование в размере примерно 1 млрд евро.
Все это происходит на фоне дефицита газа в Европе. По данным «Газпрома», ссылающегося на Gas Infrastructure Europe, к 26 февраля из европейских подземных хранилищ (ПХГ) было отобрано 47 млрд куб. м, или 100% закачанного в летний период газа. Это означает, что объем запасов, сделанных в прошлом году, снизился до нуля. Общий объем оставшихся в европейских ПХГ запасов оценивался в 29,5%.