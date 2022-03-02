Цены на газ и уголь в Европе обновили максимумы на фоне военной спецоперации на Украине

Цены на газ и уголь в Европе обновили максимумы на фоне военной спецоперации на УкраинеНо эксперты считают, что это не предел, и ждут дальнейшего подорожания
Ключевые энергоносители – газ и уголь – в Европе за неделю с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине, по 2 марта подорожали более чем в 2 раза. Цена мартовского фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме 2 марта достигла исторического максимума – $430 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2021 г., когда уголь стоил $275 за 1 т. Апрельский фьючерс дорожал до $435 за 1 т.
Еще 23 февраля цена на уголь в ЕС составляла $200 за 1 т, т. е. с начала военной спецоперации он подорожал более чем вдвое. А с начала года цена угля и вовсе выросла в 4 раза: в начале января он стоил $108 за 1 т. При этом, хотя формального запрета на импорт угля из России в ЕС нет, с начала недели страны Европы начали в рамках очередных санкций закрывать порты для захода российских судов.