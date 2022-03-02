Цены на газ и уголь в Европе обновили максимумы на фоне военной спецоперации на Украине

Еще 23 февраля цена на уголь в ЕС составляла $200 за 1 т, т. е. с начала военной спецоперации он подорожал более чем вдвое. А с начала года цена угля и вовсе выросла в 4 раза: в начале января он стоил $108 за 1 т. При этом, хотя формального запрета на импорт угля из России в ЕС нет, с начала недели страны Европы начали в рамках очередных санкций закрывать порты для захода российских судов.