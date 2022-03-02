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Цены на газ и уголь в Европе обновили максимумы на фоне военной спецоперации на Украине

Но эксперты считают, что это не предел, и ждут дальнейшего подорожания
Василий Милькин
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля / Utrecht Robin / ABACA / ТАСС

Ключевые энергоносители – газ и уголь – в Европе за неделю с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине, по 2 марта подорожали более чем в 2 раза. Цена мартовского фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме 2 марта достигла исторического максимума – $430 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2021 г., когда уголь стоил $275 за 1 т. Апрельский фьючерс дорожал до $435 за 1 т.

Еще 23 февраля цена на уголь в ЕС составляла $200 за 1 т, т. е. с начала военной спецоперации он подорожал более чем вдвое. А с начала года цена угля и вовсе выросла в 4 раза: в начале января он стоил $108 за 1 т. При этом, хотя формального запрета на импорт угля из России в ЕС нет, с начала недели страны Европы начали в рамках очередных санкций закрывать порты для захода российских судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных