Wintershall Dea спишет траты на финансирование «Северного потока — 2»
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая была одним из инвесторов газопровода «Северный поток — 2», спишет средства на финансирование проекта, общая сумма средств составляет около 1 млрд евро. Об этом сообщается на сайте компании.
«Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование проекта «Северный поток — 2» на общую сумму около 1 млрд евро», — говорится в заявлении компании. Wintershall Dea также прекратит все фактические платежи в адрес России.
При этом Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих проектах по добыче газа в России. Речь идет в том числе о Южно-Русском и Ачимовском месторождениях в Сибири. Эти проекты направлены на энергоснабжение Европы, пояснили в компании.
В Wintershall Dea пояснили, что решение связано с событиями на Украине. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.
Ранее, на фоне действий России на Украине, Германия приостановила сертификацию оператора «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. США ввели в отношении него санкции. Вчера Reuters сообщил, что компания может подать на банкротство. В Nord Stream 2 AG эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, там заявили, что были вынуждены уволить всех сотрудников.
«Северный поток — 2» был готов к эксплуатации в конце 2021 г. Газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.
Стоимость проекта составила около $11 млрд. Половину средств выделил «Газпром», остальную часть профинансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийский OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.