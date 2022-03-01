Reuters: оператор «Северного потока — 2» может подать на банкротство
Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи в швейцарский суд заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Переговоры о потенциальной несостоятельности являются конфиденциальными. Сейчас Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о банкротстве уже на этой неделе, утверждают собеседники издания.
В Nord Stream 2 AG не подтвердили данную информацию, но сообщили об увольнении всех сотрудников. Ранее сегодня об этом заявил в эфире радио RTS министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
«Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на компанию Nord Stream 2 AG со стороны США санкций компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге», — заявили в компании «Ведомостям».
Nord Stream 2 AG была учреждена дочерней организацией российского «Газпрома» Gazprom international projects LLC и зарегистрирована в Швейцарии. В конце 2021 г. она завершила строительство «Северного потока — 2», который, как утверждает Reuters, должен был удвоить объем поставок российского газа в Европу. Газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.
Стоимость проекта составила около $11 млрд. Половину средств выделил «Газпром», остальную часть профинансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийский OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.
США, Польша, Украина и ряд других государств выступали против запуска «Северного потока — 2», считая его рычагом давления России на европейские страны, однако за реализацию проекта выступала Германия. В сентябре 2021 г. началась сертификация газопровода, но в ноябре немецкий регулятор приостановил ее. Для продолжения процедуры Nord Stream 2 AG должна была учредить дочернюю структуру в Германии, что она и сделала в конце января этого года. После этого процесс сертификации продолжился. В начале года главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах говорил, что проект может быть сертифицирован в середине 2022 г.
Однако 21 февраля президент России Владимир Путин решил признать независимость самопровозглашенных на юго-востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что проект газопровода «заморожен». Он может быть полностью остановлен, сказал 23 февраля министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.
23 февраля США внесли Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига в санкционный список SDN. Американский минфин заявил, что инвесторы должны завершить сделки с оператором «Северного потока — 2» и контролируемыми им компаниями до 7:01 мск 2 марта.