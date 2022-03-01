Reuters: оператор «Северного потока — 2» может подать на банкротство

США, Польша, Украина и ряд других государств выступали против запуска «Северного потока — 2», считая его рычагом давления России на европейские страны, однако за реализацию проекта выступала Германия. В сентябре 2021 г. началась сертификация газопровода, но в ноябре немецкий регулятор приостановил ее. Для продолжения процедуры Nord Stream 2 AG должна была учредить дочернюю структуру в Германии, что она и сделала в конце января этого года. После этого процесс сертификации продолжился. В начале года главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах говорил, что проект может быть сертифицирован в середине 2022 г.