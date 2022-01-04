Глава Uniper назвал срок сертификации «Северного потока — 2»
Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован немецким регулятором в середине 2022 г., заявил газете Rheinische Post главный исполнительный директор компании-инвестора проекта Uniper Клаус-Дитер Маубах.
«Я не вижу никакого политического вмешательства, сетевое агентство проводит проверку, как и планировалось. Это [сертификация] может произойти в середине 2022 г. «Северный поток — 2» важен», — приводит слова топ-менеджера Reuters.
Uniper является одной из пяти европейских компаний-спонсоров «Северного потока — 2», уточняет агентство. Среди них также Wintershall Dea, Shell, OMV и Engines. Вместе они инвестировали в газопровод порядка $11 млрд.
Маубах подчеркнул, что «Северный поток — 2» является дополнительной возможностью облегчить ситуацию на европейском газовом рынке. Цены на газ растут с августа, 21 декабря стоимость фьючерса на газ на бирже ICE достигала исторически рекордных $2200 за 1000 куб. м. Это произошло на фоне сильного снижения запасов газа в европейских подземных хранилищах, приближающихся холодов и высокого спроса на энергоносители.
В то же время Маубах указал на политические риски, связанные с газопроводом. Он предупредил, что при обострении ситуации между Россией и Украиной «Северный поток — 2» может стать объектом санкций со стороны США.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере. 29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора-компанию возможно, лишь когда она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии.
16 декабря постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG напрямую связана с политикой. 29 декабря вице-премьер Александр Новак в интервью РБК сказал, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.