Газета
Политика

МИД России: США могут ввести новые меры против «Северного потока — 2»

Ведомости

Замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключил введения американской администрацией новых мер в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости». Он также добавил, что процесс сертификации газопровода может затянуться до лета.

Против запуска «Северного потока — 2» активно выступала предыдущая администрация США во главе с Дональдом Трампом. В декабре 2019 г. США ввели санкции против иностранных компаний, участвовавших в проекте, из-за чего его строительство было приостановлено на год.

В мае 2021 г. Вашингтон снял санкции с компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций.

Берлин в ответ пообещал помочь Украине добиться продления транзитного договора с Россией, действующего до конца 2024 г. В Киеве неоднократно критиковали проект и пытались сорвать его, опасаясь перенаправления поставок газа мимо Украины, что лишит ее транзитных выплат.

Обе нитки трубопровода заполнили газом, и теперь он готов к работе. Сейчас проект проходит процедуру одобрения немецким регулятором. Последний посчитал необходимым для базирующейся в Швейцарии Nord Stream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора от его лица. После того как заявка будет принята и регулятор вынесет свое решение, его должна будет одобрить Еврокомиссия. Вице-премьер Александр Новак заявлял в декабре, что этот процесс должен завершиться не позднее конца первой половины 2022 г.

Ранее по теме: Миллер сообщил о полной готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных