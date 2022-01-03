МИД России: США могут ввести новые меры против «Северного потока — 2»

«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости». Он также добавил, что процесс сертификации газопровода может затянуться до лета.