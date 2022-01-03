МИД России: США могут ввести новые меры против «Северного потока — 2»
Замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключил введения американской администрацией новых мер в отношении газопровода «Северный поток — 2».
«Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости». Он также добавил, что процесс сертификации газопровода может затянуться до лета.
Против запуска «Северного потока — 2» активно выступала предыдущая администрация США во главе с Дональдом Трампом. В декабре 2019 г. США ввели санкции против иностранных компаний, участвовавших в проекте, из-за чего его строительство было приостановлено на год.
В мае 2021 г. Вашингтон снял санкции с компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций.
Берлин в ответ пообещал помочь Украине добиться продления транзитного договора с Россией, действующего до конца 2024 г. В Киеве неоднократно критиковали проект и пытались сорвать его, опасаясь перенаправления поставок газа мимо Украины, что лишит ее транзитных выплат.
Обе нитки трубопровода заполнили газом, и теперь он готов к работе. Сейчас проект проходит процедуру одобрения немецким регулятором. Последний посчитал необходимым для базирующейся в Швейцарии Nord Stream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора от его лица. После того как заявка будет принята и регулятор вынесет свое решение, его должна будет одобрить Еврокомиссия. Вице-премьер Александр Новак заявлял в декабре, что этот процесс должен завершиться не позднее конца первой половины 2022 г.