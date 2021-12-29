Миллер сообщил о полной готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации
Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы государства, запуск поставок газа по этому маршруту окажет влияние на цены в Европе.
«Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа», — отметил Путин.
16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора можно, лишь когда тот будет «организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператору нужно основать дочернюю компанию в Германии.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.