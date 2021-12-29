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Миллер сообщил о полной готовности «Северного потока — 2» к эксплуатации

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Газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, запуск поставок газа по этому маршруту окажет влияние на цены в Европе.

«Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа», — отметил Путин.

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о временной приостановке сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать оператора можно, лишь когда тот будет «организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии». В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператору нужно основать дочернюю компанию в Германии.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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