Новак заявил о невозможности срыва сертификации «Северного потока — 2»
«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», — сказал он.
Вице-премьер напомнил, что в ходе сертификации возникли требования создать отдельную компанию, которая будет обслуживать участок газопровода в 12-мильной зоне Германии. По словам Новака, никто не застрахован от того, что в начале 2022 г. ЕС выдвинет новые требования для сертификации газопровода, и выразил надежду, что этого не произойдет.
«Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством. Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер», — подчеркнул он. Газопровод физически сможет поставлять газ в Европу в ближайшее время, когда вторая нитка будет заполнена техническим газом, уточнил Новак.
Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.