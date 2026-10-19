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Дмитриев: Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп разоблачает истинные мотивы украинского лидера Владимира Зеленского. Так спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал слова главы Белого дома, что Зеленский, вероятно, никогда не хотел заканчивать конфликт «при всех тех деньгах, которые Европа, как известно, ему дает и которые в прошлом давал ему продажный [экс-президент США] Джо Байден».

«Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру», – написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

По словам Трампа, два года назад Зеленский мог заключить гораздо лучшую сделку, чем сейчас. Американский лидер заявил, что Украина в руинах, значительная часть ее территории потеряна, а выходы к морям и океанам утрачены.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский не стремится к переговорам. По словам министра, украинский президент понимает, что любой результат переговоров, приемлемый для России и США, будет означать падение его власти на Украине. Он отметил, что украинский лидер летом 2025 г. прервал переговоры в Стамбуле, а по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби так и не было никаких подвижек в украинском вопросе.

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