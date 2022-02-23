США вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2»
США вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, сообщил американский президент Джо Байден.
«Сегодня я дал указание своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее корпоративных должностных лиц. Эти шаги являются еще одной частью нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сказано в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден добавил, что президент России Владимир Путин своими действиями «предоставил миру мощный стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии». Президент США выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за сотрудничество по данному вопросу и приверженность к привлечению Москвы к ответственности за ее действия.
Вчера канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации оператора Nord Stream 2 AG. Берлин предпринял эту меру из-за того, что Россия 21 февраля признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что проект газопровода «заморожен». Он может быть полностью остановлен, сказал сегодня министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. В связи с этим Вашингтон неоднократно угрожал ввести против газопровода санкции.
Nord Stream 2 AG была учреждена «дочкой» «Газпрома» — Gazprom international projects LLC. Исполнительным директором оператора «Северного потока — 2» является немец Маттиас Варниг. Помимо «Газпрома», в проект газопровода инвестировали немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.