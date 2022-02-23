США вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2»

«Сегодня я дал указание своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее корпоративных должностных лиц. Эти шаги являются еще одной частью нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — сказано в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.