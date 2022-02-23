В Германии заявили о возможности полной остановки «Северного потока — 2»
Проект «Северный поток — 2» может быть полностью остановлен, заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке процесса сертификации газопровода после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — сказал Хабек (цитата по «РИА Новости»).
Процесс сертификации экспортного газопровода «Северный поток – 2» будет остановлен, заявил 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. <…> Это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен», – сказал Шольц (цитата по «Интерфаксу»). Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила журналистам, что немецкое правительство «заморозило» проект.
Представитель компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта) сообщил «Ведомостям», что компания «приняла к сведению» заявления Шольца. «Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов», – добавил он.
Документы о признании ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин подписал вечером 21 февраля, 22 февраля их ратифицировал парламент. Кроме того, с республиками были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз введет санкции против 27 физических и юридических лиц России и 351 депутата Госдумы. Он также приветствовал решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины, и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.
29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.