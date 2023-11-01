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Минск: ВСУ сосредоточили в направлении границы 120 000 военных

Ведомости

Украина сосредоточила группировку численностью до 120 000 военных в направлении Белоруссии, заявил председатель государственного погранкомитета республики Константин Молостов.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 000 военнослужащих, из них 17 000 человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», – приводит его слова «РИА Новости».

ВСУ, по его данным, также используют свою приграничную территорию для переформирования подразделений, которые затем направляются в зону боевых действий. Кроме того украинская сторона продолжает совершать провокации на границе, основной вид которых – использование дронов, добавил Молостов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в конце октября Украину решиться на переговоры с Россией о «земле и мире» без предварительных условий. Белорусский президент также считает, что западные страны намекают Киеву о «небеспредельном» характере военной помощи, оказываемой ВСУ. Но самой опасной для Украины он считает ситуацию, при которой у Киева будет оружие, но «не будет людей».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Лукашенко ранее неоднократно призывал стороны к мирным переговорам. В конце марта в ходе послания народу и парламенту Белоруссии он заявил, что необходимо прекратить боевые действия. «Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», – сказал Лукашенко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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