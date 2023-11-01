Минск: ВСУ сосредоточили в направлении границы 120 000 военных
Украина сосредоточила группировку численностью до 120 000 военных в направлении Белоруссии, заявил председатель государственного погранкомитета республики Константин Молостов.
«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 000 военнослужащих, из них 17 000 человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», – приводит его слова «РИА Новости».
ВСУ, по его данным, также используют свою приграничную территорию для переформирования подразделений, которые затем направляются в зону боевых действий. Кроме того украинская сторона продолжает совершать провокации на границе, основной вид которых – использование дронов, добавил Молостов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в конце октября Украину решиться на переговоры с Россией о «земле и мире» без предварительных условий. Белорусский президент также считает, что западные страны намекают Киеву о «небеспредельном» характере военной помощи, оказываемой ВСУ. Но самой опасной для Украины он считает ситуацию, при которой у Киева будет оружие, но «не будет людей».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Лукашенко ранее неоднократно призывал стороны к мирным переговорам. В конце марта в ходе послания народу и парламенту Белоруссии он заявил, что необходимо прекратить боевые действия. «Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», – сказал Лукашенко.