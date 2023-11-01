Минск: ВСУ сосредоточили в направлении границы 120 000 военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в конце октября Украину решиться на переговоры с Россией о «земле и мире» без предварительных условий. Белорусский президент также считает, что западные страны намекают Киеву о «небеспредельном» характере военной помощи, оказываемой ВСУ. Но самой опасной для Украины он считает ситуацию, при которой у Киева будет оружие, но «не будет людей».