Лукашенко призвал Киев к переговорам с Москвой без предварительных условий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину решиться на переговоры с Россией о «земле и мире» без предварительных условий.
«Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали «стоп». С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».
Белорусский президент также считает, что западные страны намекают Киеву о «небеспредельном» характере военной помощи, оказываемой ВСУ. Но самой опасной для Украины он считает ситуацию, при которой у Киева будет оружие, но «не будет людей».
26 октября США объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму $150 млн. Пакет включает средства ПВО, артиллерийское и противотанковое вооружение. 20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд, из них на поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд.
Россия неоднократно критиковала поставки западной техники и вооружения ВСУ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.