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Лукашенко призвал Киев к переговорам с Москвой без предварительных условий

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину решиться на переговоры с Россией о «земле и мире» без предварительных условий.

«Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали «стоп». С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский президент также считает, что западные страны намекают Киеву о «небеспредельном» характере военной помощи, оказываемой ВСУ. Но самой опасной для Украины он считает ситуацию, при которой у Киева будет оружие, но «не будет людей».

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26 октября США объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму $150 млн. Пакет включает средства ПВО, артиллерийское и противотанковое вооружение. 20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд, из них на поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд.

Россия неоднократно критиковала поставки западной техники и вооружения ВСУ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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