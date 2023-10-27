Лукашенко призвал Киев к переговорам с Москвой без предварительных условий

«Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали «стоп». С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».