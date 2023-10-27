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Медведев: Запад устал от Украины и взялся за поддержку Израиля

Ведомости

Запад «сильно устал» от Украины и «с упоением» взялся за поддержку Израиля. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля. Вот даже новый спикер палаты представителей США Майкл Джексон (пардон, Майк Джонсон, хотя какая разница) первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев выразил уверенность, что наземная операция в секторе Газа, которую Израиль откладывает из-за давления США, все-таки состоится. По его словам, у нее будут «самые тяжкие кровавые последствия». Политик также задался вопросом о возможности возобновления процесса ближневосточного урегулирования и соблюдении резолюции Совбеза ООН. 

«Вопросы, конечно, риторические. Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее. The war must go on», – заключил Медведев.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по территории сектора Газа. 

Ранее по теме: ЦАХАЛ сообщила о проведении танкового рейда в секторе Газа

Ранее власти Израиля также анонсировали наземную операцию в регионе. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха. Он призвал израильских военных «продолжать готовиться к наступлению, потому что оно произойдет». 27 октября The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники сообщила, что Израиль по просьбе США отложил наземную операцию в Газе.

По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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