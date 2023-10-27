Медведев: Запад устал от Украины и взялся за поддержку Израиля

Ранее власти Израиля также анонсировали наземную операцию в регионе. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха. Он призвал израильских военных «продолжать готовиться к наступлению, потому что оно произойдет». 27 октября The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники сообщила, что Израиль по просьбе США отложил наземную операцию в Газе.