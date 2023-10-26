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ЦАХАЛ сообщила о проведении танкового рейда в секторе Газа

Ведомости

Ночью 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что рейд прошел «в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий». Израильские военные нанесли удары по позициям боевиков, уничтожили их инфраструктуру, пункты запуска противотанковых ракет, а также «провели операции по подготовке поля боя». 

По окончании рейда войска покинули район.

25 октября ЦАХАЛ сообщила об уничтожении за последние сутки тоннелей, военного штаба, складов боеприпасов и пунктов запуска противотанковых ракет палестинской группировки «Хамас». Кроме того, как утверждает ведомство, был ликвидирован палестинский командир батальона «Северный Хан-Юнис» группировки Тайсир Мубашер.

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7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.

ЦАХАЛ провела ночной рейд на фоне сообщений о подготовке Израилем наземной операции в Газе. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха.

По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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