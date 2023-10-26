ЦАХАЛ сообщила о проведении танкового рейда в секторе Газа
Ночью 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что рейд прошел «в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий». Израильские военные нанесли удары по позициям боевиков, уничтожили их инфраструктуру, пункты запуска противотанковых ракет, а также «провели операции по подготовке поля боя».
По окончании рейда войска покинули район.
25 октября ЦАХАЛ сообщила об уничтожении за последние сутки тоннелей, военного штаба, складов боеприпасов и пунктов запуска противотанковых ракет палестинской группировки «Хамас». Кроме того, как утверждает ведомство, был ликвидирован палестинский командир батальона «Северный Хан-Юнис» группировки Тайсир Мубашер.
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
ЦАХАЛ провела ночной рейд на фоне сообщений о подготовке Израилем наземной операции в Газе. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что боевиков в секторе Газа ожидает «смертельная» атака, которая будет включать наступление с суши, моря и воздуха.
По последним данным, в ходе палестино-израильского погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.