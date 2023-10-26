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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Ведомости

США объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму $150 млн. Пакет включает средства ПВО, артиллерийское и противотанковое вооружение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот пакет предоставляет Украине вооружения и технику на сумму $150 млн, разрешенных в рамках ранее направленных сокращений», – говорится в заявлении.

20 октября Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий. Помощь Украине включает критически важное оборудование и оружие, а также подготовку персонала.

26 октября газета The Wall Street Journal написала, что в палате представителей растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины. В частности, группа республиканцев сената конгресса США представила отдельный законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов на помощь Израилю, но не Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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