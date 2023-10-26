США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом транше военной помощи Украине на сумму $150 млн. Пакет включает средства ПВО, артиллерийское и противотанковое вооружение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Этот пакет предоставляет Украине вооружения и технику на сумму $150 млн, разрешенных в рамках ранее направленных сокращений», – говорится в заявлении.
20 октября Байден запросил у конгресса выделение дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий. Помощь Украине включает критически важное оборудование и оружие, а также подготовку персонала.
26 октября газета The Wall Street Journal написала, что в палате представителей растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины. В частности, группа республиканцев сената конгресса США представила отдельный законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов на помощь Израилю, но не Украине.