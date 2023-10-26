СМИ: сенаторы-республиканцы предложили отделить помощь Израилю от Украины

20 октября Байден запросил конгресс о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий. Помощь Украине включает критически важное оборудование и оружие, а также подготовку персонала.