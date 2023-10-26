СМИ: сенаторы-республиканцы предложили отделить помощь Израилю от Украины
Группа республиканцев сената конгресса США представила отдельный законопроект, предусматривающий выделение миллиардов долларов на помощь Израилю, но не Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Эта мера свидетельствует о напряженности в конгрессе по поводу пакета помощи администрации президента США Джо Байдена в размере $106 млрд для Украины и Израиля, считает издание.
The Wall Street Journal приводит мнение сенатора-республиканца от штата Канзас Роджера Маршалла, утверждающего, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов на Украину.
Авторы проекта утверждают, что отделение помощи Израилю позволит предотвратить затягивание этого вопроса в палате представителей, где растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины.
20 октября Байден запросил конгресс о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий. Помощь Украине включает критически важное оборудование и оружие, а также подготовку персонала.