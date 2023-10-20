Байден запросил у конгресса $61,4 млрд на военную помощь Украине

Как отмечает Reuters, речь идет о дополнительном выделении $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд – на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. Предложение также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США для борьбы с нелегальными мигрантами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и $4 млрд на «сдерживание региональных усилий Китая в Азии».