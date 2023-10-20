Байден запросил у конгресса $61,4 млрд на военную помощь Украине
Президент США Джо Байден запросил конгресс о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав письмо главы административно-бюджетного управления Шаланды Янг временному спикеру палаты представителей Патрику Макгенри. Общая сумма запроса превышает $106 млрд.
«Сегодня президент запрашивает у конгресса дополнительное финансирование, которое способствует укреплению нашей национальной безопасности и поддерживает наших союзников и партнеров», – говорится в сообщении.
Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий.
Помощь Украине включает критически важное оборудование и оружие, а также подготовку персонала, необходимые для того, чтобы помочь Украине в вооруженном конфликте. Кроме того, дополнительное финансирование пойдет и на «комплексное сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе», включающее предоставление необходимых ресурсов союзникам США.
Как отмечает Reuters, речь идет о дополнительном выделении $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд – на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. Предложение также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США для борьбы с нелегальными мигрантами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и $4 млрд на «сдерживание региональных усилий Китая в Азии».
О планах направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности» Байден заявил 19 октября в телеобращении к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он.
Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля.
Ситуация с выделением помощи осложняется тем, что палата представителей все еще не может выбрать спикера, отмечали «Ведомости».